Индийская компания может построить солнечную электростанцию в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - Индийская компания Shapoorji Pallonji изучает вопрос строительства в Узбекистане солнечных электростанций мощностью от 50 до 100 мегаватт, сообщили в передаче «Тахлилнома» канала «Узбекистан 24».

Сейчас индийская компания изучает возможные места дислокации солнечной электростанции, налоговые и таможенные льготы, предоставляемые в данной сфере, продолжительность контракта по продаже электроэнергии, условия предоставление государственных или суверенных гарантий в отношении привлекаемых финансовых средств.

Потенциальными регионами для строительства солнечной электростанции рассматриваются Самаркандская, Бухарская и Кашкадарьинская области.

Напомним, что о создании первой в Центральной Азии солнечной электростанции в Самаркандской области было объявлено в 2014 году. В 2016 году сообщалось, что тендер на строительство выиграла китайская компания Zhuhai Singyes Green Building Technology. Проект стоимостью 275,8 миллиона долларов должен был финансироваться за счет кредитов Азиатского банка развития и средств Фонда реконструкции и развития Узбекистана и «Узбекэнерго».

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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