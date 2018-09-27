Азербайджан приглашает новые страны присоединиться к энергокоридору «Север-Юг»

БАКУ /Trend/ - К проекту энергетического коридора «Север-Юг» могут присоединиться и другие заинтересованные страны.

Об этом сказал заместитель министра энергетики Азербайджана Самир Велиев на круглом столе «Промышленность и энергетика: перспективы двухстороннего сотрудничества», проходящем в рамках IX Азербайджано-российского межрегионального форума в четверг в Баку.

«Мы считаем, что для усиления сотрудничества [с Россией] хорошо было бы построить новую линию электропередач. Сейчас в этом направлении ведутся переговоры. Этот проект послужит созданию нового энергетического коридора Север-Юг», - сказал замминистра.

Он напомнил, что замминистра Азербайджана, России и Ирана встречались для обсуждения этого вопроса, был подписан соответствующий протокол.

«Это очень перспективное направление», - добавил он.

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