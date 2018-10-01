Азербайджанская нефть 28 сентября подорожала

1 октября 2018 10:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли», на базисе CIF в итальянском порту Аугуста в пятницу составила 84,78 доллара за баррель, что на 1,8 доллара больше показателя четверга, сообщил Trend в понедельник источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light 28 сентября составила 83,95 доллара за баррель, повысившись на 1,78 доллара по сравнению с предыдущим показателем. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена на URALS с отгрузкой из порта в пятницу составила 81,10 доллара за баррель, что на 1,75 доллара больше показателя четверга.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 28 сентября составила 83,65 доллара за баррель, что на 1,81 доллара больше предыдущего показателя.

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