Азербайджанская нефть незначительно понизилась в цене

6 октября 2018 12:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли», на базисе CIF в итальянском порту Аугуста в пятницу составила 86,78 доллара за баррель, что на 0,73 доллара меньше показателя четверга, сообщил Trend в субботу источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light пятого октября составила 85,97 доллара за баррель, подешевев на 0,74 доллара по сравнению с предыдущим показателем. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена на URALS с отгрузкой из порта в пятницу составила 82,68 доллара за баррель, что на 0,88 доллара меньше показателя четверга.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, пятого октября составила 85,16 доллара за баррель, что на один доллар меньше предыдущего показателя.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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