Узбекистан и Россия подпишут соглашения и запустят строительство АЭС по приезду Путина

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Россия подпишут солидный пакет совместных межправительственных и коммерческих документов, а также запустят строительство первой узбекской атомной электростанции, сообщил Владимир Путин, выступая на церемонии вручения верительных грамот иностранных послов, передаёт "Подробно.uz".

Мероприятие прошло в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца. Новый посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов вручил верительные грамоты Владимиру Путину.

"Узбекистан – стратегический партнер и союзник России. Двусторонние связи углубляются во всех ключевых сферах: политической, торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной. Рассчитываю, что в ходе предстоящего на следующей неделе государственного визита в Ташкент у нас с Президентом Шавкатом Миромоновичем Мирзиёевым состоятся обстоятельные переговоры и по их итогам будет подписан солидный пакет совместных межправительственных и коммерческих документов", – отметил президент РФ.

Кроме того, Путин заявил, что вместе с главой Узбекистана примет участие в инаугурации и заседании Форума межрегионального сотрудничества и даст старт строительству "Росатомом" первой узбекской атомной электростанции.

Узбекистан среди стран СНГ занимает четвертое место по товарообороту с Россией. По итогам 2017 года этот показатель составил 3,6 миллиарда долларов и вырос на 33,9 процента.

По итогам первого полугодия 16 процентов внешнеторгового оборота нашей страны приходится на долю России. Товарооборот между двумя странами за этот период составил 2,5 миллиарда (экспорт – 811 миллионов, импорт – 1,7 миллиарда) долларов.

В Узбекистане осуществляют свою деятельность около 1200 предприятий с участием российского капитала.

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