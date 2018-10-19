Региональный директор "Росатом" стал замгендиректора "Узатом"

БАКУ /Trend/ - Виталий Юрьевич Драгунов назначен первым заместителем генерального директора Агентства по развитию атомной энергетики при Кабинете министров Узбекистана «Узатом», передаёт "Газета.uz" со ссылкой на Telegram-канал Министерства юстиции.

До назначения он работал генеральным директором регионального центра госкорпорации «Росатом» по Центральной Азии.

Агентство «Узатом» создано указом президента Шавката Мирзиёева от 19 июля. Его руководителем стал Журабек Турсунпулатович Мирзамахмудов.

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