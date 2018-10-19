Региональный директор "Росатом" стал замгендиректора "Узатом"

19 октября 2018 09:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Виталий Юрьевич Драгунов назначен первым заместителем генерального директора Агентства по развитию атомной энергетики при Кабинете министров Узбекистана «Узатом», передаёт "Газета.uz" со ссылкой на Telegram-канал Министерства юстиции.

До назначения он работал генеральным директором регионального центра госкорпорации «Росатом» по Центральной Азии.

Агентство «Узатом» создано указом президента Шавката Мирзиёева от 19 июля. Его руководителем стал Журабек Турсунпулатович Мирзамахмудов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Российский энергетический холдинг поможет развитию гидроэнергетики в Узбекистане
Энергетика 10:02
Основная пленарная сессия саммита АСЕМ пройдет в Брюсселе
Европа 09:37
РФ дополнительно перечислит Беларуси более $400 млн в качестве пошлин на нефть
Россия 09:34
Россия готова содействовать укреплению доверия между Ираном и Израилем
Россия 09:22
Российская компания может построить в Ташкенте "воздушное метро"
Бизнес 09:22
Китай планирует вывести на орбиту "искусственную Луну" к 2020 году
Китай 09:19
Лента новостей
Азербайджан готов внедрить водородные технологии в сфере альтернативной энергетики
Энергетика 10:39
Харцель: В ЕС готовы содействовать сближению с Грузией
Европа 10:37
Открытие НПЗ STAR является знаменательным событием для Турции - гендиректор
Энергетика 10:27
Мировые цены на нефть корректируются вверх после значительного снижения
Энергетика 10:23
Павлодарская область Казахстана намерена нарастить переработку сельхозпродукции (Эксклюзив)
Бизнес 10:21
Бывший вице-премьер Малайзии обвинен в коррупции
Другие страны 10:20
Ищите женщину…- любовь, удивление, азарт и ревность в Баку
Культура 10:05
В Азербайджане подорожало золото
Бизнес 10:04
Российский энергетический холдинг поможет развитию гидроэнергетики в Узбекистане
Энергетика 10:02