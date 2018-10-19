Россия займётся разработкой IT-проектов в нефтегазовом секторе Узбекистана

БАКУ /Trend/ - На Первом Форуме межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном были презентованы новейшие российские IT-разработки в области нефтедобычи, передаёт "Подробно.uz".

В пленарной части Форума особое внимание было уделено вопросам цифровизации экономики и использование цифровых технологий в целях интенсификации сотрудничества России и Узбекистана. В периметре данного тренда находятся новейшие разработки в области IT-проектов в нефтедобыче, которые презентовало на Форуме одно из ведущих российских научных предприятий – «Уфимский научно-технический центр».

Компания является разработчиком и правообладателем широкой линейки программных комплексов, оказывает услуги по адаптации систем под ключ с формализованным и отлаженным процессом оказания консультаций и решения технических вопросов. Кроме того, «Уфимский научно-технический центр» оказывает нефтедобывающим компаниями комплексные и инжиниринговые услуги по решению актуальных проблем добычи: от оценки запасов, проектирования и геолого-технического сопровождения «умного» бурения скважин, проектирования и мониторинга разработки нефтегазовых месторождений углеводородов, выполнения проектов по региональной геологии и трудноизвлекаемых запасов до оптимизации бизнес-процессов.

В рамках биржи деловых контактов состоялись первые переговоры между «Уфимским НТЦ» и АО UNGOZLITINEFTEGAZ. Компании наметили возможные точки роста для дальнейшего сотрудничества.

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