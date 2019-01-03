Китай пятый раз подряд снижает цены на топливо

3 января 2019 14:01 (UTC+04:00)

Китай в конце декабря еще раз снизил розничные цены на бензин и дизельное топливо. Об этом, как передает Trend, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на Государственный комитет по делам развития и реформ КНР.

С учетом корректировок международных цен на нефть, цены за одну тонну бензина и дизельного топлива снижены, соответственно, на 370 юаней (53,9 доллара США) и 355 юаней.

В соответствии с действующим механизмом, если международные цены на нефть изменяются более чем на 50 юаней и сохраняются на этом уровне в течение 10 рабочих дней, на внутреннем рынке Китая цены на такие нефтепродукты, как бензин и дизтопливо корректируются соответственно.

Это пятое последовательное снижение розничных цен на топливо.

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