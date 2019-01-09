Итальянская Snam огласила сроки начала строительства интерконнектора с TAP

9 января 2019 17:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Работы по реализации проекта строительства интерконнектора, соединяющего приемный терминал Трансадриатического трубопровода (TAP) с газовой сетью Snam Rete в Италии, начнутся 12 января 2019 года, сообщает Trend со ссылкой на итальянские СМИ.

В компании Snam, которая является одним из акционеров проекта TAP, предусматривающего транспортировку азербайджанского газа в Европу, сказали итальянским СМИ, что в течение первых недель, начиная с 12 января следующего года, компания будет проводить исключительно подготовительные работы для строительства.

А строительство самого интерконнектора, по данным итальянской компании, планируется начать в феврале-марте 2019 года.

Отметим, что проект Snam-TAP предусматривает строительство 55-километрового интерконнектора, соединяющего приемный терминал трубопровода TAP с газовой сетью Snam Rete в Италии.

ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубических метров в год с возможностью ее удвоения.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будет проложено по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и 8 километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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