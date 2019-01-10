Вице-премьер Китая отметил важность обеспечения безопасности и качественного роста энергосектора

10 января 2019 16:11 (UTC+04:00)

Вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэн подчеркнул важность обеспечения энергетической безопасности и высококачественного роста энергетического сектора.

Как передает Trend со ссылкой на агентство Синьхуа, необходимо принять меры по увеличению поставок нефти и газа, включая расширение геологоразведочных работ, отметил Хань Чжэн, который является также членом Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК.

Следует приложить больше усилий для обеспечения баланса между спросом и предложением в разных районах, в том числе, для улучшения энергетической инфраструктуры, сказал он после проведения инспекции в Государственном управлении по делам энергетики Китая в Пекине.

По его словам, Китай сохранит приверженность развитию новых энергетических технологий, продвижению чистой энергии и исследованию стратегических передовых технологий, включая технологии хранения энергии.

Хань Чжэн также заявил о готовности предпринять шаги по обеспечению устойчивого и здорового развития транспортных средств, работающих на новых источниках энергии.

Китай готов воспользоваться возможностью совместного строительства "Пояса и пути" для углубления международного сотрудничества в области энергетики и продвижения реализации крупных проектов, констатировал он.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
США продолжают сотрудничество с Азербайджаном в обеспечении глобальной энергобезопасности - Секута
Энергетика 16 ноября 2017 17:30
Азербайджан играет ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности Европы - консул
Энергетика 25 октября 2017 11:33
Россия - один из гарантов энергобезопасности всей Евразии - Путин
Россия 3 октября 2017 12:40
ЕС и Азербайджан должны продолжать сотрудничать - посол Франции
Политика 22 сентября 2015 12:09
В Авазе обсуждают роль Туркменистана в обеспечении глобальной энергобезопасности
Энергетика 19 мая 2015 17:01
ОБСЕ: Европа готова обсуждать поставки туркменского газа
Энергетика 14 мая 2015 09:58
Лента новостей
Стали известны новые тарифы на въезд-выезд автомобилей на территорию Бакинского автовокзала
Общество 16:32
Казахстанское АО «КазАвтоЖол» привлечет подрядчиков для ремонта автодорог
Тендеры 16:12
В Казахстане будет создан специальный портал для жилищной программы "7-20-25"
Казахстан 16:05
Помпео: США продолжат операции против ИГ и после вывода из Сирии своих войск
США 16:05
Турция может купить американские ЗРК Patriot - глава МИД
США 16:05
Текстильная продукция Туркменистан выходит на германский рынок
Бизнес 15:59
Интернет все больше влияет на рост числа разводов в Азербайджане - госкомитет
Общество 15:50
На концерте Максима Фадеева в Баку выступит MOLLY
Звёздный мир 15:48
Система денежных переводов Азербайджана полностью прекратила свою деятельность
Финансы 15:44