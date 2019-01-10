Вице-премьер Китая отметил важность обеспечения безопасности и качественного роста энергосектора

Вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэн подчеркнул важность обеспечения энергетической безопасности и высококачественного роста энергетического сектора.

Как передает Trend со ссылкой на агентство Синьхуа, необходимо принять меры по увеличению поставок нефти и газа, включая расширение геологоразведочных работ, отметил Хань Чжэн, который является также членом Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК.

Следует приложить больше усилий для обеспечения баланса между спросом и предложением в разных районах, в том числе, для улучшения энергетической инфраструктуры, сказал он после проведения инспекции в Государственном управлении по делам энергетики Китая в Пекине.

По его словам, Китай сохранит приверженность развитию новых энергетических технологий, продвижению чистой энергии и исследованию стратегических передовых технологий, включая технологии хранения энергии.

Хань Чжэн также заявил о готовности предпринять шаги по обеспечению устойчивого и здорового развития транспортных средств, работающих на новых источниках энергии.

Китай готов воспользоваться возможностью совместного строительства "Пояса и пути" для углубления международного сотрудничества в области энергетики и продвижения реализации крупных проектов, констатировал он.

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