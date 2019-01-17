Саудовская Аравия планирует начать поставки СПГ в 2020 году

Saudi Aramco, государственная нефтяная компания Саудовской Аравии, может в 2020 году начать трейдинг сжиженного природного газа, заявил министр энергетики страны Халид аль-Фалих в ходе деловой миссии РФПИ в Саудовскую Аравию, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Я надеюсь, что в 2019 мы завершим эту сделку (по вхождению в проект "Арктик СПГ-2" - ред.) и увидим поставки СПГ Saudi Aramco в качестве одного из основных игроков на рынке. Независимо от того, состоится эта сделка или нет, Saudi Aramco станет крупным и основным участником на рынке газа, как по добыче, так и в трейдинге. Трейдинг скорее всего станет первым, и я буду приятно удивлен, если первые объемы будут осуществлены, например, в 2020 году", - сказал министр.

Он также отметил, что Саудовская Аравия ведет переговоры по СПГ- проектам с США, Россией, Австралией и другими странами по всему миру.

РФПИ организовал первую в этом году российскую деловую миссию в королевство для проведения встреч на высшем уровне и обсуждения новых инвестиционных проектов. В миссии приняли участие более 20 руководителей ведущих российских компаний, в том числе представители нефтехимического холдинга "СИБУР", производителя нефтепогружного оборудования "Новомет" и производителя минеральных удобрений "Фосагро".

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев возглавил российскую делегацию и провел встречи с министром энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халидом Аль-Фалихом, управляющим директором Public Investment Fund (PIF) Саудовской Аравии Ясиром Аль-Румаяном, президентом и генеральным директором Saudi Aramco Амином Насером, а также с руководителями нефтехимической компании SABIC.

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