Саудовская Аравия планирует начать поставки СПГ в 2020 году

17 января 2019 04:41 (UTC+04:00)

Saudi Aramco, государственная нефтяная компания Саудовской Аравии, может в 2020 году начать трейдинг сжиженного природного газа, заявил министр энергетики страны Халид аль-Фалих в ходе деловой миссии РФПИ в Саудовскую Аравию, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Я надеюсь, что в 2019 мы завершим эту сделку (по вхождению в проект "Арктик СПГ-2" - ред.) и увидим поставки СПГ Saudi Aramco в качестве одного из основных игроков на рынке. Независимо от того, состоится эта сделка или нет, Saudi Aramco станет крупным и основным участником на рынке газа, как по добыче, так и в трейдинге. Трейдинг скорее всего станет первым, и я буду приятно удивлен, если первые объемы будут осуществлены, например, в 2020 году", - сказал министр.

Он также отметил, что Саудовская Аравия ведет переговоры по СПГ- проектам с США, Россией, Австралией и другими странами по всему миру.

РФПИ организовал первую в этом году российскую деловую миссию в королевство для проведения встреч на высшем уровне и обсуждения новых инвестиционных проектов. В миссии приняли участие более 20 руководителей ведущих российских компаний, в том числе представители нефтехимического холдинга "СИБУР", производителя нефтепогружного оборудования "Новомет" и производителя минеральных удобрений "Фосагро".

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев возглавил российскую делегацию и провел встречи с министром энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халидом Аль-Фалихом, управляющим директором Public Investment Fund (PIF) Саудовской Аравии Ясиром Аль-Румаяном, президентом и генеральным директором Saudi Aramco Амином Насером, а также с руководителями нефтехимической компании SABIC.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Саудовская Аравия и США договорились соблюдать мир в Йемене
Арабские страны 14 января 15:18
Помпео прибыл с визитом в Саудовскую Аравию
США 14 января 00:21
В Саудовской Аравии более 40 тысяч женщин получили водительские права
Китай 11 января 00:05
Саудовская Аравия и Азербайджан: готовится дорожная карта для инвестиций и турпотокa
Бизнес 10 января 07:00
В Саудовской Аравии хотят запретить вступать в брак до 15 лет
Арабские страны 10 января 00:46
Австралия может предоставить убежище девушке, бежавшей из Саудовской Аравии
Арабские страны 8 января 18:02
Лента новостей
В США умер один из крупнейших в мире инвесторов Джон Богл
США 06:19
Премьер Канады и президент Финляндии обсудили задержание канадских граждан в Китае
Китай 06:06
Власти Австралии просят туристов делать меньше селфи с вомбатами
Другие страны 03:11
Правительство Ципраса получило вотум доверия парламента Греции
Европа 02:10
Число погибших в результате теракта в Найроби увеличилось до 21
Другие страны 01:23
Пожар на мебельной фабрике в Анкаре: погибли 5 сирийцев (ФОТО)
Турция 01:21
Эрдоган: Турция и Великобритания ведут переговоры для сохранения торговых связей на фоне Brexit
Турция 01:05
Бразилия готова в одностороннем порядке отменить визы для граждан США
Другие страны 00:41
Производство электроэнергии в Казахстане в 2018 году выросло на 3,8%
Казахстан 00:23