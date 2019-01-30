Азербайджан вошел на рынок распределения газа Турции

30 января 2019 16:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская госкомпания SOCAR приобрела EWE Turkey Holding, принадлежащий немецкой энергетической компании EWE AG, сообщает в среду Trend со ссылкой на компанию.

Вместе с холдингом SOCAR приобрела и активы холдинга - Bursagaz, Kayserigaz, Enervis, EWE Enerji и Millenicom. Сделка завершится после одобрения антимонополным органом и другими ответственными структурами Турции.

Как сказал президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, слова которого приводятся в сообщении, приобретение холдинга позволит азербайджанской госкомпании напрямую выйти на рынок конечных потребителей.

Абдуллаев отметил, что приобретение бизнеса по распределению газа дополнит инвестиционную цепочку SOCAR в Турции. Вхождение на рынок распределения газа Турции является стратегическим шагом с коммерческой точки зрения и завершает всю цепочку производства, транспортировки и распределения газа.

По словам президента компании, с 2013 года SOCAR ежегодно поставляет в Турцию 1,2 миллиарда кубометров газа, а сдача в эксплуатацию TANAP в прошлом году создала благоприятные условия для поставок газа в Турцию.

"Мы продолжим изучать другие возможности на рынке", - добавил Абдуллаев.

Как ранее сообщили Trend в EWE AG, решение о продаже своих активов в Турции связано с оптимизацией деятельности компании.

EWE Turkey Holding работает в Турции с 2007 года и является четвертым крупнейшим поставщиком природного газа в Турции. В 2017 году оборот компании составлял почти 2,4 миллиарда турецких лир

В Турции SOCAR представлена дочерней компанией SOCAR Turkey Energy, которая до сегодняшнего дня инвестировала в экономику Турции свыше 14 миллиардов долларов. Штат сотрудников компании в Турции составляет пять тысяч человек, а ежегодный экспортный потенциал достигает трех миллиардов долларов. В числе текущих активов SOCAR в Турции – нефтехимический комплекс Petkim, нефтеперерабатывающий завод STAR, Petlim.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @Hasanli_Azad

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