Азербайджан увеличил суточную добычу нефти

БАКУ /Trend/ - Азербайджан представил совместной технической комиссии мониторингового комитета ОПЕК данные о ежесуточной добыче нефти в стране за февраль 2019 года, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство энергетики страны.

Согласно данным ведомства, в минувшем месяце ежесуточная добыча нефти в Азербайджане составила 806 тысяч баррелей, из которых 722 тысячи пришлись на нефть, а 84 тысячи - на конденсат.

Ежедневно было экспортировано 572,9 тысяч баррелей нефти, 84 тысячи баррелей конденсата и 18 тысяч баррелей нефтепродуктов.

В минэнерго отметили, что в январе среднесуточная добыча нефти составляла 793 тысячи баррелей, а в прошлом году - 792,6 тысяч баррелей.

В частности, в январе 2018 года Азербайджан добывал в среднем 814,6 тысячи баррелей в сутки, в феврале - 806 тысяч баррелей, в марте – 794 тысяч баррелей, в апреле - 785,7 тысячи баррелей, в мае - 801 тысячу баррелей, в июне - 792 тысяч баррелей, в июле 773 тысяч баррелей, в августе - 774 тысяч баррелей, в сентябре - 796 тысяч баррелей, в октябре – 783 тысяч баррелей, в ноябре - 801 тысяч баррелей, в декабре – 790 тысяч баррелей.

Совместная техническая комиссия была создана 22 января 2017 года при мониторинговом комитете, сформированном с целью контроля выполнения странами взятых на себя обязательств по сокращению добычи нефти.

В Вене седьмого декабря 2018 года на пятой министерской встрече стран, входящих и не входящих в ОПЕК, было достигнуто соглашение о сокращении суточной добычи нефти на 1,2 миллиона баррелей. В рамках соглашения, Азербайджан с первого января 2019 года сократил ежесуточную добычу на 20 тысяч баррелей.

(Автор: Азад Гасанли)

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