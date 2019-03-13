Американский гигант видит Азербайджан одним из основных драйверов роста своего бизнеса

13 марта 2019 07:41 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Американская компания Honeywell уже начала работу в рамках проекта модернизации нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева в Азербайджане, сказал Trend президент компании Honeywell по Турции и Центральной Азии Франс ван Деерсен.

Отметим, что в декабре прошлого года сообщалось, что Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) в процессе модернизации Бакинского нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева будет использовать технологию Honeywell UOP, основанную на короткоцикловой адсорбции (PSA), для получения высококачественного водорода.

Новая технология PSA поможет удовлетворить растущий спрос на топливо стандарта Евро-5 в Азербайджане.

"Мы уже приступили к работе над проектом. В настоящее время мы находимся на этапе проектирования наших систем. Строительные подрядчики проводят модернизацию НПЗ, включая работы на установках платформинга с непрерывной регенерацией катализатора и флюид-каталитическим крекингом, а также монтаж установки Polybed PSA для очистки водорода. Подрядчики также находятся в процессе монтажа новых установок Penex и Ethermax", - сказал Франс ван Деурсен.

Далее президент компании добавил, что Азербайджан является важной частью быстрорастущего бизнеса Honeywell в регионе, в том числе, Турции и Центральной Азии. Ожидается, что эти регионы будут основными движущими силами роста бизнеса Honeywell в ближайшие пять лет, поэтому они очень важны для общей бизнес-стратегии компании.

"Мы открыли наш первый офис в Каспийском регионе в Баку в 2005 году, но обслуживаем клиентов в Азербайджане уже более четырех десятилетий. Для Азербайджана наши технологии и услуги, которые обещают улучшение производительности и эффективности, становятся все более привлекательными", - сказал Франс ван Деурсен.

Президент компании отметил, что в среднесрочной перспективе экономические показатели Азербайджана будут улучшаться, чему способствует экспорт природного газа и умеренное ускорение внутреннего спроса.

"Азербайджан будет оставаться стратегическим регионом для Honeywell в 2019 году и далее", - заключил Франс ван Деурсен.

Отметим, что в настоящее время проводится модернизация Бакинского НПЗ имени Гейдара Алиева, которая будет завершена в 2021 году. После модернизации производственная мощность НПЗ будет увеличена с шести миллионов до восьми миллионов тонн в год, а эксплуатационный срок предприятия увеличится до 2040 года.

Стоимость модернизации Бакинского НПЗ имени Гейдара Алиева оценивается примерно в 2,2 миллиарда долларов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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