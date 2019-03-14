"SOCAR карбамид" сведет к минимуму импорт карбамида - директор

БАКУ /Trend/ - Строительство завода "SOCAR карбамид" в Азербайджане позволит свести к минимуму импорт карбамидных удобрений.

Об этом, как сообщает в четверг Trend, сказал на международной конференции "Argus Минеральные удобрения 2019. Производство и логистика в Каспийско-Черноморском регионе" в Баку директор завода Хаял Джафаров.

Он отметил, что около 90 процентов производимого в мире карбамида используется в сельском хозяйстве, добавив, что так будет и в Азербайджане.

По его словам, начиная с середины 20 века, Азербайджан превратился в одного из основных игроков химической промышленности на территории бывшего СССР, в особенности в производстве удобрений.

"С распадом СССР производство прекратилось. Однако, учитывая многовековые сельскохозяйственные традиции в Азербайджане, правительство приняло решение о строительстве карбамидного завода", - сказал Джафаров.

Он отметил, что завод строился в рамках двух государственных программ.

"Первая - это Программа продовольственной безопасности Азербайджана. В ее рамках одной из основных задач было сведение до минимума импорта карбамидных удобрений", - сказал он.

По словам Джафарова, вторая программа - это Программа по развитию промышленности.

Напомним, что 16 января был введен в строй завод «SOCAR карбамид», построенный на территории Сумгайытского химического промышленного парка.

Было отмечено, что начало производства на заводе «SOCAR карбамид» устранит потребность в импорте азотных удобрений, и тем самым расходы страны в иностранной валюте сократятся. Используя 435 миллионов кубометров природного газа в качестве сырья, завод способен производить 650-660 тысяч тонн карбамидной продукции. 70 процентов объема производства предусматриваются для экспорта, что даст возможность для поступления в страну ежегодно дополнительного дохода в размере до 160 миллионов долларов.

Введение в строй этого завода сыграет важную роль в развитии сельского хозяйства в Азербайджане. Карбамидные удобрения имеют самое высокое содержание азота, поэтому считаются наиболее качественным азотным удобрением. Этот тип удобрений, обладающий способностью быстро растворяться в воде, получается в результате синтеза аммиака и диоксида углерода. Спрос на карбамид связан с его низкой стоимостью, экономичной транспортировкой, удобным применением, которое способствует высокой урожайности в сельском хозяйстве. Этот продукт широко используется также в производстве других химических веществ и в фармацевтике.

Завод «SOCAR карбамид» в настоящее время является самым крупным проектом в стране, реализованным в ненефтяном секторе, его общая стоимость составляет примерно 800 миллионов евро. Финансирование проекта на первоначальном этапе осуществлялось за счет средств, выделенных из государственного бюджета. В процессе строительства завода ряд международных банков на основе государственных гарантий предоставил средства в размере 500 миллионов евро.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.