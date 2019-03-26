Азербайджанская нефть Azeri Light подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли», на базисе CIF в итальянском порту Аугуста 25 марта составила 68,69 доллара за баррель, что на 1,11 доллара больше показателя пятницы, сообщил Trend во вторник источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light в понедельник составила 68,05 доллара за баррель, что на 0,96 доллара больше по сравнению с предыдущим показателем. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена на URALS с отгрузкой из порта во вторник составила 65,58 доллара за баррель, что на 0,34 доллара меньше предыдущего показателя.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 25 марта составила 67,01 доллара за баррель, что на 0,7 доллара больше предыдущего показателя.

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