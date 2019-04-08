SOCAR планирует построить новую установку по первичной переработке нефти на Бакинской НПЗ

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская госкомпания SOCAR планирует построить новую установку по первичной переработке нефти на территории Бакинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) имени Гейдара Алиева.

Об этом, как сообщает в понедельник Trend, сказал журналистам вице-президент SOCAR по стратегическому развитию Тофиг Гахраманов.

Как отметил Гахраманов, в рамках модернизации Бакинского НПЗ, с целью увеличения мощности установки по первичной переработке нефти до 7,5 миллиона тонн в год, планировалось перенести с территории бывшего НПЗ “Azneftyag” установку мощностью двух миллиона тонн в год на территорию Бакинского НПЗ.

«Исследования показали, что реконструировать оборудование НПЗ “Azneftyag” невыгодно и целесообразнее построить новую установку. Реконструкция действующей на Бакинском НПЗ установки по первичной переработке нефти обойдется свыше 200 миллионов долларов, на строительство в дополнение к ней установки понадобится еще 130 миллионов долларов», - сказал Гахраманов.

Гахраманов также отметил, что строительство новой установки может занять 3,5 года.

Отметим, что в настоящее время проводится модернизация Бакинского НПЗ имени Гейдара Алиева, которая будет завершена в 2021 году. После модернизации эксплуатационный срок предприятия увеличится до 2040 года.

Стоимость модернизации Бакинского НПЗ имени Гейдара Алиева оценивается примерно в 2,2 миллиарда долларов.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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