Оглашены сроки завершения модернизации ПО "Азеркимья" (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Во втором квартале 2020 года планируется завершить модернизацию ПО "Азеркимья".

Об этом, как передает во вторник Trend, сказал заместитель генерального директора ПО "Азеркимья" Орхан Джафаров на конференции "Нефтепереработка и нефтехимия Каспия и Центральной Азии - конъюнктура, реализация проектов, технические решения" в Баку.

Джафаров напомнил, что "Азеркимья" не отвечало международным стандартам и в связи с этим в 2015 году был подписан указ о модернизации объединения.

"Основной целью модернизации является улучшение качества и увеличение объема производства, модернизация существующей установки EP-300 и продление срока ее эксплуатации, а также обеспечение SOCAR Polymer этиленом, пропиленом и другой продукцией высокого качества", - сказал он.

Как отметил Джафаров, после реализации проекта, производство этилена со 100-105 тысяч тонн в год будет увеличено до 192 тысяч тонн в год, производство пропилена - с 50-55 тысяч до 187 тысяч тонн в год, а также будет увеличен срок эксплуатации завода на еще 20 лет.

По словам Джафарова, на апрель 2019 года, общий прогресс по реализации проекта составляет 80,5 процента, инженерные работы выполнены на 99,8 процента, строительные работы - на 51 процент.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

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