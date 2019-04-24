SOCAR огласила ожидания по переработке нефти в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Объем переработки нефти на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) имени Гейдара Алиева в этом году составит 6,1 миллиона тонн.

Об этом, как передает Trend, сказал в среду журналистам вице-президент азербайджанской госкомпании SOCAR по производству Давид Мамедов в рамках конференции "Нефтепереработка и нефтехимия Каспия и Центральной Азии - конъюнктура, реализация проектов, технические решения" в Баку.

По словам Мамедова, в первом квартале прошлого года этот показатель был равен 6,14 миллиона тонн.

Также он отметил, что НПЗ в октябре текущего года приостановит работу на месяц в связи с запланированными ремонтными работами.

По данным Государственного комитета по статистике Азербайджана, в январе-марте 2019 года производство нефтепродуктов в стране составило около 1,2 миллиона тонн. В 2018 году этот показатель составлял 4,76 миллиона тонн нефтепродуктов.

В настоящее время проводится модернизация Бакинского НПЗ имени Гейдара Алиева, которая будет завершена в 2021 году. После модернизации эксплуатационный срок предприятия увеличится до 2040 года.

Стоимость модернизации Бакинского НПЗ имени Гейдара Алиева оценивается примерно в 2,2 миллиарда долларов.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

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