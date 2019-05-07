МИД: Венгрия заинтересована в том, чтобы ЮГК достиг Центральной Европы

7 мая 2019 10:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Венгрия заинтересована в том, чтобы Азербайджан поставлял достаточное количество газа в Юго-Восточную Европу через «Южный газовый коридор», чтобы он также достиг Центральной Европы.

Как сообщает Trend во вторник со ссылкой на Hungary Today, об этом сказал министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто во время встречи министров иностранных дел стран-членов Вышеградской группы, стран- членов "Восточного партнерства" и Румынии, председательствующей в Европейском союзе.

«Мы рассматриваем несколько сценариев по поводу диверсификации поставок газа в Венгрию. «Поэтому важно сохранить азербайджанский газ [вариант импорта] в числе возможных сценариев», - сказал Сийярто .

Он призвал ЕС оказать всяческую поддержку развитию «Южного газового коридора».

Отметим, что проект "Южный газовый коридор" предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках разработки месторождения "Шахдениз-2".

Основными компонентами проекта являются: "Шахдениз-2", расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Трансадриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юге Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в начале 2020 года в объеме 10 миллиардов кубических метров. Кроме того, шесть миллиардов кубометров азербайджанского газа будут поставляться в западные регионы Турции. Поставки в Турцию начались летом 2018 года.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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