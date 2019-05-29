Госдеп США: ЮГК может сыграть решающую роль в реализации усилий Европы по диверсификации энергопоставок

БАКУ /Trend/ - "Южный газовый коридор" (ЮГК) может сыграть решающую роль в реализации усилий Европы по диверсификации энергопоставок.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал Первый заместитель помощника государственного секретаря США по энергетическим ресурсам Кент Д. Лонгсдон в ходе Международной выставки и конференции «Нефть и газ Каспия-2019».

«Успехи Азербайджана в реализации проекта «Южный газовый коридор» приносят стране новый и надежный источник доходов. США решительно поддерживают «Южный газовый коридор». Мы признаем, что этот проект может сыграть решающую роль в запланированных усилиях Европы по диверсификации энергопоставок», - сказал Кент Д. Лонгсдон.

Первый заместитель помощника госсекретаря добавил, что США будут и впредь решительно поддерживать данный проект в предстоящие годы, работая вместе над его расширением.

«Мы выступаем за развитие энергосектора в Азербайджане и за обеспечение их доступа к мировому рынку», - сказал Кент Д. Лонгсдон.

В качестве демонстрации поддержки США Азербайджану Кент Д. Лонгсдон зачитал послание Президента США Дональда Трампа: «Уважаемый господин президент, примите мои наилучшие пожелания в связи с празднованием 26-й годовщины международной каспийской нефтегазовой выставки. Азербайджан стал более процветающим и связанным с мировой экономикой, чем когда-либо в своей истории. Азербайджан может сыграть еще большую роль, сотрудничая с другими потенциальными поставщиками, такими как Туркменистан”.

Отметим, что проект "Южный газовый коридор" предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках разработки месторождения "Шахдениз-2".

Основными компонентами проекта являются: "Шахдениз-2", расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Трансадриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юге Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в начале 2020 года в объеме 10 миллиардов кубических метров. Кроме того, шесть миллиардов кубометров азербайджанского газа будут поставляться в западные регионы Турции. Поставки в Турцию начались летом 2018 года.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Хазар Ахундов)

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