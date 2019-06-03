Оглашены сроки принятия окончательного инвестиционного соглашения по новому предприятию SOCAR и BP в Турции (Эксклюзив)

3 июня 2019 11:09 (UTC+04:00)

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