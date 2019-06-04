Салтук Дюзйол: TANAP может доставить 16 млрд кубометров газа прямо сейчас (Эксклюзив) (ВИДЕО)

Эксклюзивное интервью Trend с главой консорциума TANAP Салтуком Дюзйолом

Статус проекта TANAP

«Как вы помните, в прошлом году мы провели церемонию инаугурации для первой очереди TANAP. Мы приступили к коммерческим поставкам газа в Турцию в июне 2018 года и до сих пор мы поставили приблизительно 2,5 миллиарда кубометров газа. Вторая очередь, участок, который мы строим для доставки газа в Европу, также был физически построен к 2018 году. Начиная с 15 апреля этого года, мы начали заполнять газом участок, который будет поставлять газ в Европу. На сегодняшний день только 85-километровый участок TANAP не заполнен газом. Я думаю, что мы заполним этот оставшийся участок до 12 июня текущего года, и будем полностью готовы к коммерческим поставкам газа в Европу уже к первому июля», - сказал Дюзйол.

Глава консорциума отметил, что на данный момент завершено 99,7 процента проекта.

«На всем трубопроводе уже проведены испытания, он запущен и работает, за исключением оставшегося 85-километрового участка, который также физически построен, и ожидает ввода в эксплуатацию после заполнения газом. Надеемся, что мы будем готовы к первому июля, и начнем коммерческие поставки в Европу после завершения строительства Трансадриатического трубопровода (TAP). Когда я говорю о трубопроводе, я имею в виду всю систему, в том числе наземные сооружения, компрессорные станции, измерительные станции. Это огромный проект», - сказал Дюзйол.

Глава консорциума отметил, что строительство морского участка также завершено и эта часть тоже заполнена газом.

«Согласно графику проекта, мы планировали завершить все к первому июля этого года», - пояснил Дюзйол.

О поставках газа по TANAP

«Есть период наращивания поставок. В течение первого года мы должны были поставить два миллиардов кубометров газа по контракту. Но до сих пор мы поставили в Турцию примерно 2,5 миллиарда кубометров. В соответствии с периодом наращивания, во второй год мы обязуемся поставить четыре миллиардов кубометров в Турцию. Таким образом, общий объем поставок для Турции составит шесть миллиардов кубометров, и мы достигнем периода «плато»», - сказал Дюзйол.

Глава консорциума отметил, что существует аналогичный период наращивания поставок газа по TANAP в Европу.

«Мы достигнем периода «плато» для Турции и Европы, после того как доставим в целом 16 миллиардов кубометров газа. Выход TANAP на мощность 16 миллиардов кубометров полностью зависит от готовности проекта Трансадриатического трубопровода (TAP). Откровенно говоря, мы можем поставить сегодня 16 миллиардов кубометров газа. Мы готовы. Но в соответствии с соглашением о купле-продаже между сторонами, между продавцами и покупателями, существует период наращивания, поскольку потребности клиентов меняются из года в год. Так что это полностью коммерческое соглашение, в которое мы не вовлечены как проект TANAP. Мы не торгуем газом - TANAP это транспортный проект. Торговля - это бизнес наших покупателей и продавцов. На данный момент мы можем сразу поставить 16 миллиардов кубометров газа», - сказал глава консорциума.

Перспективы увеличения пропускной способности

«Наша проектная мощность составляет 31 миллиардов кубометров газа в год. Но в настоящее время мы инвестируем в 16 миллиардов кубометров пропускной способности. На данный момент мы построили только две компрессорные станции, которых достаточно для доставки газа в Турцию и Европу в указанном объеме. Но когда речь заходит о расширении, нам нужно будет добавить несколько дополнительных компрессорных станций, чтобы достичь пропускной способности в 24 миллиарда кубометров в год. И, чтобы достичь мощности в 31 миллиарда кубометров, нам потребуется, в целом, семь компрессорных станций», - сказал Дюзйол.

Глава консорциума отметил, что если инвесторы захотят увеличить пропускную способность TANAP сначала до 24 миллиардов кубометров, а затем до 31 миллиарда кубометров, то, конечно, консорциуму придется провести несколько новых тендеров, новых закупок для этого расширения.

«Если у инвесторов есть желание инвестировать в дополнительные производственные мощности в Азербайджане, конечно, у TANAP будет возможность расширить свои существующие транспортные мощности. Но на данный момент у нас есть только несколько тендеров и контрактов на период эксплуатации. На сегодняшний день мы подписали более 57 договоров на период эксплуатации. Речь идет о договоре на 15 лет. TANAP имеет обязательства перед своими акционерами и грузоотправителями. Он должен быть в состоянии выполнить свою работу в соответствии с самыми высокими стандартами на рынке», - добавил Дюзйол.

Экономические дивиденды TANAP для Турции

Глава консорциума отметил, что Турция уже довольно давно реализует подобные проекты в тесном сотрудничестве с Азербайджаном.

«Это началось с проекта нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, продолжилось проектом газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум. Турция импортирует азербайджанский газ с 2007 года по контракту, который был подписан в 2001 году на поставку 6,6 миллиарда кубометров. После реализации TANAP Турция будет импортировать 12,6 миллиарда кубометров азербайджанского газа в год», - сказал глава консорциума.

Глава консорциума отметил, что в последние годы доля Азербайджана в общем потреблении газа Турцией увеличивается.

«Благодаря проекту TANAP Турция внесет большой вклад в обеспечение безопасности и диверсификации поставок в регионе. TANAP определенно обеспечит некоторую гибкость поставок в турецкую сеть, потому что с помощью системы TANAP BOTAS сможет транспортировать огромные объемы азербайджанского газа непосредственно в центры потребления, расположенные к западу от Эскишехира, который является пунктом приема Турции. В настоящее время две трети от общего потребления газа в Турции приходится на регионы расположенные западнее Эскишехира. Кроме того, Турция получит значительные налоговые поступления от проекта TANAP», - сказал Дюзйол.

Глава консорциума отметил, что еще на этапе инвестирования TANAP предоставил немало рабочих мест для Турции.

«На пиковом уровне в проекте было задействовано свыше 13 тысяч человек. У Турции есть амбиции стать газовым коридором и энергетическим центром в регионе, и TANAP будет максимально способствовать достижению этой конечной цели», - добавил Дюзйол.

Бюджет проекта

«Мы потратили менее семи миллиардов долларов на реализацию проекта. Когда мы приняли окончательное инвестиционное решение, первоначальная сметная стоимость составила 11,7 миллиарда долларов. Таким образом, нам удалось сэкономить около 4,8 миллиарда долларов. И есть возможность для еще большего снижения стоимости проекта», - сказал Дюзйол.

Глава консорциума отметил, что это успешный проект, который был выполнен в рамках бюджета и в срок.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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