Salyan Oil назвала объемы добычи нефти на суше Азербайджана

7 июня 2019 11:23 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Завершена прокладка труб на морском участке TAP в Албании
Энергетика 09:43
Мурат Лекомпте: Проводится разработка ТЭО нового нефтехимического комплекса SOCAR и BP (Эксклюзив)
Энергетика 07:00
В Азербайджане растет число владельцев е-подписи
ИКТ 6 июня 20:47
Объем проблемных кредитов в Азербайджане продолжает сокращаться
Бизнес 6 июня 11:14
SOCAR не планирует закупки иранской нефти для НПЗ Star
Энергетика 6 июня 10:39
SOCAR проводит аудит и рассматривает возможность приобретения части акций Антипинского НПЗ
Энергетика 5 июня 17:20
Лента новостей
Фестиваль "ЖАРА" удостоен престижной премии в Москве (ФОТО)
Звёздный мир 11:25
Центробанк Азербайджана снизил учетную ставку на 0,25%
Экономика 11:16
Туркменистан обнародовал данные по исполнению госбюджета
Бизнес 11:14
Турция разрабатывает отечественные зенитно-ракетные комплексы
Турция 11:14
Соратники Гейдара Алиева приехали в Баку по приглашению Фонда Гейдара Алиева и поделились воспоминаниями (ФОТО)
Политика 11:10
Узбекистан расширит экспорт табака
Бизнес 11:05
В парке Центра Гейдара Алиева откроется выставка Резы Дегати «Дух огня. Приглашение к визуальному путешествию»
Общество 11:04
Южная Корея сменила руководителя офиса связи с КНДР
Другие страны 11:01
В апреле Турцию посетили свыше 390 тысяч туристов из России – министерство
Турция 10:52