Азербайджанская нефть подешевела

20 июня 2019 15:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений “Азери-Чираг-Гюнешли”, на базисе CIF в итальянском порту Аугуста 19 июня составила 63,47 доллара за баррель, что на 0,64 доллара ниже цены, по состоянию на вторник, сообщил в четверг Trend источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light в среду составила 62,71 доллара за баррель, что на 0,65 доллара меньше по сравнению с предыдущим показателем. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта в среду составила 58,61 доллара за баррель, что на 0,64 доллара ниже по сравнению с предыдущим показателем.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 19 июня составила 62,6 доллара за баррель, что на 0,48 доллара дешевле предыдущего показателя.

Официальный курс на 20 июня составляет 1,7 AZN/USD.

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