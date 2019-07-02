Страны ОПЕК + решили продлить срок сделки по сокращению добычи нефти

БАКУ/Trend/ - Cтраны ОПЕК+ решили продлить срок действия соглашения о сокращении добычи нефти с первого июля 2019 года до 31 марта 2020 года, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ОПЕК.

«Учитывая глубокую неопределенность и ее потенциальные последствия для мирового рынка нефти, по итогам шестого совещания министров стран-членов ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, было решено продлить решение о добровольных корректировках добычи, принятого на 5-м совещании министров стран-членов ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК в 2018 году, на дополнительный период в девять месяцев - с 1 июля 2019 года по 31 марта 2020 года», - говорится в сообщении ОПЕК.

Как сообщается, участники одобрили проект Хартии, с тем чтобы обеспечить продолжение активного диалога между странами-участниками, как на уровне министров, так и на техническом уровне.

Отметим, что 176-е совещание Конференции Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) состоялось в Вене (Австрия) первого июля 2019 года.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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