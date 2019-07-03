В Казахстане сошла с рельсов цистерна с дизтопливом

3 июля 2019 14:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В результате схода с рельсов железнодорожной цистерны в казахстанском городе Костанай произошел разлив дизельного топлива на территории 20 квадратных метров, сообщает Trend в среду со ссылкой на казахские СМИ.

Отмечается, что причины происшествия выясняет инспекция транспортного контроля.

Напомним, что во вторник в железнодорожном тупике ТОО "Иволга Холдинг" произошел сход цистерны с рельсов без опрокидывания, и в результате разгерметизации цистерны произошел разлив дизтоплива.

На данный момент все ремонтно-восстановительные работы завершены и цистерна отбуксирована к месту откачки дизтоплива.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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