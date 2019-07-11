Компания "Транснефть – Подводсервис" хочет выйти на азербайджанский рынок

11 июля 2019 16:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - АО "Транснефть – Подводсервис" намерено выйти на азербайджанский рынок, сообщили в Trend в компании.

В компании отметили, что ведутся переговоры с азербайджанскими компаниями.

Отметим, что созданное в 1988 году АО "Транснефть – Подводсервис", является одним из крупных российских предприятий, выполняющих работы по диагностике и ремонту переходов магистральных трубопроводов и кабельных линий связи через водные преграды и малые водотоки.

В состав предприятия входят 35 инженерных изыскательных партий, 15 водолазных станций. Среднегодовой объем работ составляет 1700 обследованных подводных переходов магистральных трубопроводов и 90 устраненных дефектов.

(Автор: Сара Исрафилбеков. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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