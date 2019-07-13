Управляющий директор TAP: Газ будет играть центральную роль в энергобалансе стран в ближайшие годы

БАКУ/Trend/ - В ближайшие годы газ будет играть центральную роль в энергетическом балансе стран. Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на консорциум TAP, об этом сказал управляющий директор TAP Лука Скьеппати.

«Газ остается центральным ресурсом в национальном потреблении энергии и в структуре производства стран. Он будет играть центральную роль в ближайшие годы, когда доля угля будет все больше уменьшаться в структуре энергопотребления», - сказал Скьеппати.

Управляющий директор отметил, что транспортные средства играют важную роль в декарбонизации экономики: легковые и грузовые автомобили, суда, работающие на природном газе, вносят очень важный вклад в устранение мелкой пыли, которая является основной причиной загрязнения воздуха.

Отметим, что ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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