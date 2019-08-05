BP работает в штатном режиме, но по особому регламенту при сильном ветре

БАКУ /Tend/ - BP Azerbaijan продолжает работу в штатном режиме, несмотря на сильный ветер в Баку и на Абшеронском полуострове, сообщили Trend в понедельник компании.

Как отметили в компании, существуют правила безопасного ведения работ при неблагоприятных погодных условиях, особенно на открытом воздухе.

Как отметили в компании, согласно этому регламенту, при сильном ветре, высоких волнах и пр. не проводится ремонт и замена оборудования на открытых площадках морских платформ. Также запрещается работа подъемных кранов с тяжелыми грузами. Последнее относится и к работе на Сангачальском терминале на суше.

Министерство экологии и природных ресурсов ранее сообщило, что в Баку и на Абшеронском полуострове с пятого по восьмое августа ожидается усиление северо-западного ветра, с максимальными порывами пятого августа до 23-28, местами до 30-35 метров в секунду.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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