SOFAZ огласил объем поступлений от крупнейших нефтегазовых проектов Азербайджана

8 августа 2019 12:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С начала 2001 года и по первое августа 2019 года в Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) в рамках реализации проекта разработки блока нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспия поступило 143,37 миллиарда долларов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на фонд.

В сообщении говорится, что с первого января до первого августа 2019 года в рамках проекта АЧГ в фонд поступили 5,16 миллиарда долларов.

Доходы от продажи газового конденсата, добытого на месторождении "Шах Дениз" за первое полугодие 2019 года составили 209 миллионов долларов. Всего же с 2007 до первого августа текущего года доходы SOFAZ от продажи газа с этого месторождения составили почти 2,7 миллиарда долларов.

Госнефтефонд создан в 1999 году, и на тот момент его активы составляли 271 миллион долларов. В настоящее время активы фонда составляют 42,46 миллиарда долларов.

Согласно положению о Госнефтефонде, его средства могут быть использованы на строительство и реконструкцию стратегически важных инфраструктурных объектов, а также на решение важных общенациональных проблем.

Основными целями SOFAZ являются: накопление средств и размещение активов фонда за рубежом в целях минимизации негативного влияния на экономику, предотвращения в некоторой степени "голландского синдрома", накопление средств для будущих поколений и поддержание текущих социально-экономических процессов в стране.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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