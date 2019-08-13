АО «Черномортранснефть» проведет реконструкцию нефтепровода Грозный – Баку

13 августа 2019 14:17 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - АО «Черномортранснефть» получило положительное заключение государственной экологической экспертизы Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Северо-Кавказскому федеральному округу на проведение реконструкции магистрального нефтепровода (МН) Грозный - Баку в Дагестане, сообщает во вторник Trend со ссылкой на компанию.

«Реконструкция МН Грозный - Баку предусматривает замену участка трубопровода, проходящего в границах особо охраняемой территории заказника республиканского значения «Андрейаульский». С целью повышения надежности работы магистрального нефтепровода на территории заказника запланированы работы по демонтажу старого участка трубопровода – 1684,5 метра и укладки нового – 1787,5 метров, а также замены вантузного узла», - говорится в сообщении.

Отмечается, что, в целях максимального снижения риска для окружающей среды, была проведена экологическая экспертиза.

«В ходе изучения проектной документации и результатов инженерных изысканий проекта реконструкции экспертная комиссия государственной экологической экспертизы Департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Северо-Кавказскому федеральному округу пришла к выводу, что техническая часть проектной и рабочей документации соответствует экологическим требованиям, определенным техническими регламентами и законодательством РФ в области окружающей среды. По итогам рассмотрения, было выдано положительное заключение», - говорится в сообщении.

Отмечается, что АО «Черномортранснефть» приступит к реализации проекта реконструкции нефтепровода Грозный - Баку в ноябре 2019 года.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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