Состоялось заседание по повышению эффективности отопительной системы в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Состоялось очередное заседание рабочей группы по подготовке предложений по проведению реформ в области теплоснабжения в целях повышения эффективности системы и надежного обеспечения потребностей граждан Азербайджана.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана, на встрече приняли участие заместитель министра энергетики Самир Велиев, председатель Агентства по регулированию энергетических вопросов Самир Ахундов, заместитель председателя ОАО Аzeristiliktechizat Ильхам Мирзалиев и представители немецкой компании VPC.

На мероприятии был представлен промежуточный отчет о комплексной диагностике и рекомендациях Аzeristiliktechizat. В ходе презентации были представлены данные о состоянии системы теплоснабжения, основных показателях деятельности, анализе потерь, учете тепловой энергии, расходах тепловой энергии ОАО, влиянии на окружающую среду, анализе тарифов, восстанавливаемой энергии для теплоснабжения и др.

Были активно обсуждены итоги промежуточного отчета, представленного экспертами немецкой компании VPC, участники встречи обменялись мнениями по подготовке предложений по проведению реформ в области теплоснабжения для повышения эффективности системы теплоснабжения в стране и обеспечения надежной оплаты потребностей потребителей.

Отметим, что рабочая группа по подготовке предложений по повышению эффективности системы теплоснабжения в стране, обеспечению надежной оплаты потребностей потребителей создана в рамках плана мероприятий по исполнению поручений, вытекающих из распоряжения Президента Азербайджана №1209 от 29 мая 2019 года "об ускорении реформ в энергетическом секторе Азербайджана".

(Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

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