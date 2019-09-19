Минэнерго подготовил Национальный план действий по энергоэффективности Азербайджана

19 сентября 2019 17:56 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Министерство энергетики Азербайджана в рамках программы EU4Energy подготовило «Национальный план действий по энергоэффективности Азербайджана». Об этом сказал глава Аппарата министерства энергетики Заур Мамедов, сообщает Trend со ссылкой на минэнерго.

По его словам, это является следующим шагом после подготовки совместно с Энергетической хартией законопроекта «Об эффективном использовании энергоресурсов и энергоэффективности», который представлен государству.

Также он добавил, что рабочая группа Плана уже создана и подготовлен первичный план мероприятий.

Программа EU4Energy направлена на улучшение качества данных и статистики в области энергетики, формирование региональных дискуссий в сфере принятия политических решений, укрепление законодательной и нормативной базы и улучшение доступа к информации в странах-партнерах.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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