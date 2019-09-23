"РуссНефть" считает проекты в Азербайджане приоритетными

23 сентября 2019 22:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Компания "РуссНефть" относит проекты в Азербайджане к числу приоритетных, сказали Trend в компании.

"Мы находимся в состоянии постоянного мониторинга текущих предложений на рынке", - отметили в компании.

Также, в "РуссНефти" прокомментировали вопрос о выходе компании из проекта Падар.

"Причиной завершения ликвидации созданных под его реализацию дочерних компаний послужило то, что мы не увидели для себя экономических перспектив", - сказали в компании "РуссНефть".

Отметим, что в 2014 году "РуссНефть" приобрела 100-процентную долю в компании GEA Holdings Limited (GEA). GEA через свои дочерние компании и совместные предприятия участвует в проектах, осуществляющих разработку и добычу нефти в Азербайджане на основе соглашений о разделе добычи (PSA), заключенных с азербайджанской госкомпанией SOCAR.

Азербайджанские активы "РуссНефти" включают месторождения "Зых-Говсан", "Кюровдаг", "Мишовдаг-Келамеддин", "Падар" и "Нефтчала".

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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