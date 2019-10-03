INPEX не будет разрабатывать месторождение Frade

БАКУ /Trend/ - Японская INPEX CORPORATION (INPEX) продала всю принадлежащую ей долю, принадлежащая ей посредством INPEX Offshore North Campos Ltd. (INPEX Campos), независимой бразильской нефтегазовой компании PetroRio, передает Trend со ссылкой на эту компанию.

Таким образом, компания отказалась от деятельности по разработке и добыче нефти на месторождении Frade, расположенном примерно в 370 километрах к северо-востоку от Рио-де-Жанейро, Бразилия.

Ранее INPEX участвовал в проекте через свою дочернюю компанию INPEX Campos, которую INPEX учредил в партнерстве с Sojitz Corporation (Sojitz) и Японской национальной корпорацией нефти и газа и металлов (JOGMEC).

После присоединения INPEX к участникам проекта в 1999 году, через семь лет было принято окончательное инвестиционное решение по разработке месторождения Frade, и в 2009 году началась добыча. По прошествии времени, после естественное истощение месторождения Frade в сочетании со спадом цен на нефть, заметно ограничилась способность участников проекта вносить финансовый вклад в Группу INPEX.

Поэтому в INPEX приняли решение продать всю свою долю в проекте с целью оптимизации глобального портфеля активов PetroRio.

(Автор: Ляман Зейналова. Текст: Мирсаид Ибрагимзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

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