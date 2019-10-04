Подписана первая Декларация министров энергетики стран ЦАРЭС

ТАШКЕНТ/Trend/ - Министры энергетики государств-членов Центрально-азиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) 20 сентября 2019 года подписали в Ташкенте совместную Декларацию, в которой их страны обязуются выработать и реализовать общую энергетическую стратегию ЦАРЭС-2030, сообщает Trend с мероприятия.

Подписание состоялось в рамках Первого Диалога министров энергетики стран-участниц ЦАРЭС, состоявшегося в столице Узбекистана, говорится в сообщении.

Документ был подписан генеральным директором Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) Аднаном З. Амином, вице-президентом Азиатского банка развития (АБР) по частному сектору и государственно-частному партнерству Дивакаром Гупта, министром энергетики Узбекистана Алишером Султановым, заместителем министра энергетики Азербайджана Самиром Велиевым и другими официальными лицами.

Декларация состоит из десяти пунктов, и содержит обязательства стран по выработке общей энергетической стратегии на 2030 год и сотрудничеству в достижении цели номер семь ООН в области устойчивого развития по "доступной и чистой энергии".

Декларация подписана в преддверии саммита ООН по целям устойчивого развития, который состоится в Нью-Йорке 24-25 сентября текущего года.

Новая Энергетическая стратегия ЦАРЭС-2030 разрабатывается в сотрудничестве с Азиатским банком развития. Цель Стратегии заключается в создании к 2030 году надежных, стабильных, устойчивых и реформированных энергетических рынков в регионе в соответствии с повесткой дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года.

"Сегодня правительства стран Центральной Азии демонстрируют огромные амбиции. Узбекистан привержен устойчивой в финансовом и экологическом отношении энергетической отрасли. Мы рассчитываем на сотрудничество с другими государствами региона ЦАРЭС и международными источниками капитала для достижения наших целей", - отметил министр энергетики Узбекистана Алишер Султанов.

Подписавшие Декларацию страны также обязались: удвоить выработку электроэнергии от солнечной и ветровой энергии к 2023 году; реализовывать реформы для создания благоприятной для инвесторов нормативно-правовой базы для стимулирования роста инвестиций частного сектора; создать в рамках ЦАРЭС региональные механизмы финансирования; расширять права и возможности женщин, которые недостаточно представлены в энергетическом секторе региона ЦАРЭС.

Добавим, что Первый диалог министров энергетики стран-участниц Центрально-азиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) был организован правительством Узбекистана, совместно, с Азиатским банком развития.

Программа ЦАРЭС создана по инициативе Азиатского банка развития в 2001 году и представляет собой партнерство 11 стран и партнеров по развитию, работающих вместе для продвижения развития через сотрудничество, ведущее к ускоренному экономическому росту и общему процветанию. В число стран-членов входят Азербайджан, Афганистан, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Пакистан, КНР, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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