Вице-президент BP о важности цифровизации в нефтегазовой сфере

16 октября 2019 16:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Процесс цифровизации важен для того, чтобы своевременно отвечать на вызовы типичные для добычи нефти.

Об этом сказал вице-президент по добыче компании BP по Азербайджану, Грузии и Турции Джон Стефонсон в ходе Каспийской технической конференции в Баку, сообщает в среду с мероприятия Trend .

«Процессы операции на нефтяных платформах говорят о том, что нам необходимо функционировать в глобальном масштабе, применяя новые тренды в наших действиях для разработки новых перспективных скважин и их мониторинга», - заявил Джон Стефонсон.

Он сказал, ссылаясь на отчет за 2017 год, что трансформация цифровизации является потенциалом для того, чтобы получить более 1,6 триллиона долларов путем использования этой трансформации в нефтегазовой отрасли.

«В комплексной работе на месторождении «Шахдениз» будут использованы правильные меры управления. Логистические трудности, которые встречаются на нашем пути, будут предотвращены посредством использования новых технологических процессов, - сказал Стефонсон.

Также, вице-президент подчеркнул, что речь идет об использовании новейших технологий, разработанных учеными.

«Тема конференции актуальна, так как уже необходимо начать сотрудничество с важными партнерами и конкурентами», - подытожил Джон Стефонсон.

Отметим, что Каспийская техническая конференция продлится до 18 октября. Конференция сфокусирована главным образом на нефтегазовой отрасли в Каспийском регионе и на глобальном уровне.

Темой конференции является цифровая трансформация, которая найдет отражения в тематических панельных и технических сессиях, объединяющих специалистов отрасли, представителей регулирующих органов, инновационные компании и студентов.

(Автор: Анастасия Савченко. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @AnSav_2105

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