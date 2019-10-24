Минэнергетики Бангладеша о необходимости сотрудничества в секторе альтернативных источников энергии

24 октября 2019 12:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сектор возобновляемых источников энергии является важным, и по этому поводу необходимы переговоры и сотрудничество между странами. Как сообщает в четверг Trend , об этом сказал министр энергетики и минеральных ресурсов Республики Бангладеш Насрула Хамид на открытии международного форума Энергетической хартии в Баку.

«Только 64 процентов нашей энергетики обеспечивается за счет поставок природного газа», - сказал Хамид.

Министр отметил, что Бутан и Непал обладают большим потенциалом в секторе гидроэнергетики.

"Мы увеличили использование регенеративных источников энергии на 10 процентов посредством сотрудничества с Индией, Бутаном, Непалом и другими странами», - заявил Хамид

Также, министр подчеркнул, что поскольку собственные ресурсы в Бангладеш весьма ограничены, планируется строительство атомной электростанции.

«В ближайшем будущем мы хотим перейти на возобновляемые источники энергии», - подытожил Хамид.

Отметим, что темой форума является «Энергетический переход через технологические и политические инновации».

Форум, состоящий из четырех сессий, посвящен развитию возобновляемых источников энергии и технологий, использованию и регулированию возобновляемых источников энергии, содействию повышению энергоэффективности, обмену передовым опытом и обеспечению безопасности на региональном уровне.

В работе форума участвуют высокопоставленные представители правительства из 13 стран - Азербайджана, Турции, Грузии, Австрии, Китая, Греции, Албании, Хорватии, Испании, Бангладеш, Боснии и Герцеговины, Бурунди, Йемена.

Также в работе форума принимают участие представители 42 международных организаций, местных и иностранных энергетических компаний, а также около 200 участников, включая сотрудников иностранных посольств в Азербайджане, экспертов и представителей СМИ.

(Автор: Анастасия Савченко. Редактор: Хазар Ахундов)

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