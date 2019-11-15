Преимущества проекта Транскаспийского газопровода для Европы очевидны – эксперт

БАКУ/Trend/ - Преимущества проекта Транскаспийского трубопровода, который предусматривает транспортировку газа из Туркменистана в Европу через Азербайджан, очевидны, сказал Trend консультант Mediterranean Energy Political Risk Consultancy по вопросам политических рисков и энергетики Сирил Виддерсховен.

«Преимущества этого проекта для Европы очевидны, так как страны континента все еще стремятся диверсифицировать источники и пути транспортировки природного газа. Обеспечивая доступ к источникам в Центральной Азии и на Кавказе, Европа может получить дополнительные объемы газа», - сказал эксперт.

Он отметил, что в целом, как Туркменистан, так и Азербайджан обладают обширными запасами газа, которые можно и нужно сделать коммерчески жизнеспособными и производительными.

«На фоне увеличения спроса на газ в ЕС обе страны смогут монетизировать свои ресурсы в условиях привлекательных рыночных цен. Это также позволит усилить связи между двумя регионами в полной мере», - сказал Виддерсховен.

Он отметил, что Транскаспийский трубопровод должен активно поддерживаться Европейским банком реконструкции и развития, Европейским инвестиционным банком, Международным валютным фондом и институциональными инвесторами.

«Все эти стороны должны усилить свою поддержку этому проекту, поскольку природный газ является единственным доступным топливом для энергетического перехода», - заключил эксперт.

Отметим, что Транскаспийский газопровод предусматривает транспортировку туркменского газа в Европу через Азербайджан.

Туркменистан изучает возможность вывода своих энергоносителей на европейский рынок. Для этого необходимо проложить 300-километровый газопровод вдоль дна Каспийского моря до берегов Азербайджана.

Туркменистан заявил о готовности поставлять в Европу до 40 миллиардов кубометров газа в год.

(Автор: Ляман Зейналова, Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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