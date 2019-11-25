В Гусарском районе новый жилой массив обеспечен природным газом

25 ноября 2019 16:39 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Сегодня в Гусарком районе, на территории нового жилого массива были завершены работы по газификации, сообщает Trend со ссылкой на производственное объединение (ПО) «Азеригаз».

Подачей природного газа были обеспечены 88 частных домов.

Для газификации массива были проложены стальные трубы различного диаметра, совокупной длиной 8,978 тысячи метров, а также проведены внутриквартальные газовые линии, в домах установлены счетчики.

Отметим, что ПО "Азеригаз" осуществляет транспортировку, распределение и продажу природного газа на территории Азербайджана. "Азеригаз" также обеспечивает транспортировку природного газа, добываемого SOCAR, в Иран, Грузию и Россию.

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