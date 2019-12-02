SOCAR эвакуировала 420 нефтяников в связи с непогодой

2 декабря 2019 14:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с ухудшением погоды Азербайджанская госкомпания SOCAR максимально усилила меры безопасности, около 420 нефтяников были эвакуированы с морских платформ, сообщает Trend со ссылкой на компанию.

В связи с резким ухудшением погодных условий SOCAR максимально усилила меры безопасности, ограничив работы под открытым небом.

Также, в связи с возможной чрезвычайной ситуацией поддерживается непрерывный контакт с другими профильными организациями и учреждениями, ситуация находится под постоянным контролем.

(Автор: Анастасия Савченко. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @AnSav_2105

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