Итальянская ENI впервые построит СЭС в Казахстане

БАКУ/Trend/ - Казахстанская компания ТОО «Arm Wind», учредителем которой является итальянская нефтяная компания ENI, выиграла аукцион на строительство солнечной электростанции установленной мощностью 50 МВт в Туркестанской области Казахстана, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики Казахстана.

Сообщается, что для проведения аукциона, по заказу министерства был подготовлен пакет документов, характеризующий основные параметры проекта. Данный пакет документов победитель аукциона сможет получить вместе со всеми согласованиями.

Акиматом Туркестанской области, в целях осуществления проекта строительства солнечной электростанции (СЭС) мощностью 50 МВт в Отырарском районе области близ села Шаульдер, был зарезервирован земельный участок, который будет передан победителю аукциона.

Победитель аукциона имеет право заключить 15-летний контракт с единым закупщиком электроэнергии ВИЭ – ТОО «Расчетно-финансовый центр по ВИЭ» и продавать всю вырабатываемую электроэнергию по аукционному тарифу. Отмечается, что тариф подлежит ежегодной индексации с учетом изменения обменного курса национальной валюты - тенге и с учетом инфляции.

По результатам торгов победителем стала компания ТОО «Arm Wind», которая предложила цену 12.49 тенге за кВтч, что примерно составляет 3,2 цента.

«Данный тариф является рекордно низким тарифом на рынке солнечной энергетики в Казахстане. Залогом того, что проект будет реализован в надлежащем качестве и в срок, является тот факт, что основным учредителем компании ТОО «Arm Wind» является нефтяная компания ENI», - говорится в сообщении.

Согласно информации, распространенной самой ENI, данный проект является первым проектом компании в Казахстане в сфере солнечной энергетики.

В сообщении министерства энергетики отмечается, что в аукционе приняли участие семь компаний из шести стран - Казахстана, Германии, Италии, Китая, Нидерландов и России.

ENI осуществляет деятельность в Казахстане с 1992 года. Компания является совместным оператором "Карачаганакского" месторождения и является долевым партнером в различных проектах в северной части Каспийского моря, включая гигантское "Кашаганское" месторождение. В 2018 году ENI стала оператором в разведочном блоке "Исатай" совместно с национальной компанией "КазМунайГаз".

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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