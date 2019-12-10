БАКУ /Trend/ - Baker Hughes и НИПИ «Нефтегаз» SOCAR подписали производственное соглашение о локализации производства нефтепромысловых химикатов, используя существующие ресурсы SOCAR в Азербайджане, сообщает Trend с конференции Energy Forward, организованной компанией Baker and Hughes.

Внедрение мировых стандартов производства со стороны Baker Hughes и SOCAR позволит отечественным операторам получить доступ к крупным проектам внутри страны и по всему Каспийскому региону.

Эта инициатива также принесет долгосрочные стратегические выгоды за счет содействия передаче знаний для расширения местных возможностей производства.

Отметим, что сегодня Baker Hughes впервые в Азербайджане проводит конференцию Energy Forward, объединяющую идейных и технических экспертов со всего мира и региона для обсуждения основных тенденций, существенно изменяющих производительность, эффективность и безопасность в нефтегазовом секторе.

Energy Forward - это уникальное технологическое мероприятие, объединяющее более 250 лидеров и ключевых партнеров из основных нефтяных и газовых компаний мира с целью обмена передовым опытом и результатами на международном уровне и выявления возможностей в области инженерии, науки и информации и демонстрируя цифровую трансформацию и инновации для дальнейшего развития нефтегазового сектора в Каспийском регионе.

Baker Hughes — третья по величине нефтегазовая сервисная компания в мире. В перечень услуг компании входят бурение, оценка запасов, обустройство месторождений и т. д.

(Автор: Анастасия Савченко)

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