Внесена ясность в ситуацию вокруг перебоев в электроснабжении регионов страны

БАКУ/Trend/ -В течение двух недель в некоторых районах будут возникать краткосрочные перебои в энергоснабжении.

Об этом сообщил Trend глава пресс-службы ОАО "Азеришыг" Танверди Мустафаев.

По его словам, причиной этого являются работы по реконструкции:

"В некоторых частях страны будут возникать перебои в электроснабжении в связи с реконструкцией. Завершение работ планируется к Новому году, с тем, чтобы обеспечить стабильное и качественное электроснабжение всех квартир в праздничные дни».

Отметим, что основной задачей ОАО "Азеришыг" является бесперебойное снабжение республики, и в частности города Баку, электроэнергией, оказание абонентам высококачественных услуг.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.