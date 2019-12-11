Saudi Aramco может провести дополнительный листинг акций в Азии

11 декабря 2019 00:29 (UTC+04:00)

Представители Саудовской Аравии в последние несколько недель провели встречи с международными инвесторами для обсуждения возможности проведения дополнительного листинга акций государственной компании Saudi Aramco на азиатских биржах. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в среду газета WSJ со ссылкой на источники.

По их данным, представители королевства дали понять, что в течение следующего года собираются более формально добиваться международного листинга, который может быть проведен в Китае или Японии. Такая возможность рассматривается в связи с тем, что IPO на национальной бирже привлекло не так много иностранных инвесторов, как ожидалось, отмечает газета.

Старт биржевого обращения акциями Saudi Aramco на национальной бирже Tadawul намечен на 11 декабря 2019 года. Объем размещения составит 1,5% акций компании, по итогам сбора заявок они будут размещены по максимальной цене - 32 риала за штуку, что примерно равняется $8,53 за акцию. Таким образом, вся компания оценена в $1,7 трлн, тогда как наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд оценивал компанию в 2016 году в $2 трлн.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Объем заявок на акции Saudi Aramco составил $25,6 млрд
Арабские страны 5 декабря 23:32
Saudi Aramco может провести крупнейшее IPO по высшей цене диапазона
Арабские страны 4 декабря 16:53
ОПЕК+ может продлить ограничения на добычу нефти
Энергетика 21 ноября 17:57
Saudi Aramco разместит на бирже 1,5% акций
Арабские страны 17 ноября 11:32
Saudi Aramco назвала банки-андеррайтеры своего IPO
Арабские страны 10 ноября 09:41
Индивидуальные инвесторы смогут купить 0,5% акций Saudi Aramco в ходе IPO
Арабские страны 10 ноября 09:04
Лента новостей
Самолет с отказавшим двигателем экстренно сел в российском аэропорту
Россия 01:03
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Турции
Турция 00:56
Число задержанных на манифестации в Париже выросло до 30 человек
Европа 00:47
В НАТО считают, что С-400 и F-35 не могут сосуществовать в Турции
Турция 00:15
"Ливерпуль" и "Наполи" вышли в плей-офф Лиги чемпионов по футболу
Спорт 10 декабря 23:56
В Кыргызстане четверо шахтеров погибли от отравления газом
Кыргызстан 10 декабря 23:41
МВД Франции назвало число протестующих против пенсионной реформы
Европа 10 декабря 23:25
Пекин отказался от участия в переговорах по вооружениям, заявил Лавров
Китай 10 декабря 23:09
Боевики "Аш-Шабаб" атаковали армейские базы на юге Сомали
Другие страны 10 декабря 22:51