Свыше 400 частных домов обеспечены подачей газа

20 декабря 2019 16:19 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Сегодня в поселке Бина Хазарского района была произведена газификация 471 частного дома нового жилого массива, сообщает Trend со ссылкой на производственное объединение (ПО) «Азеригаз».

В новом жилом массиве было проложено 38,735 тысячи метров газовых линий различного диаметра, в домах установлены газовые регуляторы и счетчики газа.

В мероприятии приняли участие генеральный директор ПО «Азеригаз» Руслан Алиев, глава Исполнительной власти Хазарского района Эльшан Салахов, жители массива и работники газового хозяйства. Было отмечено, что в этом году, в рамках государственной программы газификации Баку и прилегающих территорий, была начата прокладка газовых линий в 22 жилых массивах.

В настоящее время подачей природного газа обеспечено шесть массивов, в остальных – завершаются работы.

Отметим, что ПО "Азеригаз" осуществляет транспортировку, распределение и продажу природного газа на территории Азербайджана. "Азеригаз" также обеспечивает транспортировку природного газа, добываемого SOCAR, в Иран, Грузию и Россию.

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