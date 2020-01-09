В Ашхабаде планируют масштабные работы по модернизации энергосистемы

9 января 2020 12:26 (UTC+04:00)

АШХАБАД/Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов ознакомился с запланированными работами по модернизации энергосистемы столицы страны - Ашхабада, сообщает Trend со ссылкой на Госагентство "Туркмен довлет хабарлары".

Вице-премьер Чарымырат Пурчеков представил на рассмотрение предложения по выводу на новый уровень системы энергообеспечения, в целях повышения её надёжности и удовлетворения растущих потребностей энергоснабжения, с учётом строящихся в столице сооружений".

Глава государства отметил необходимость предусмотреть и создание автономных энергосистем, говорится в сообщении. Было также подчеркнуто, что по наличию энергоресурсов Туркменистан является одним из богатейших государств, а производство электроэнергии во всём мире считается одним из самых прибыльных.

Напомним, что в 2018 году население столицы Туркменистана превысило один миллион человек, за счет территориального расширения границ Ашхабада. По данным переписи населения 1995 года численность населения главного города страны составляла 604,7 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в целях обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей Туркменистана предполагается создать кольцевую энергосистему.

Напомним, что общий объём производимой в Туркменистане электроэнергии к 2024 году планируется довести до 33 миллиардов киловатт/часов, что по сравнению с планами на 2018 год больше на 27,2 процента.

Туркменистан продает электроэнергию Афганистану, Ирану, Турции и Узбекистану. Официальный Ашхабад также изучает перспективы поставок электричества на рынки Кавказа и ряда стран Центральной и Южной Азии.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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