Иностранные партнеры заинтересованы в пилотных проектах в области ВИЭ

10 января 2020 12:18 (UTC+04:00)

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