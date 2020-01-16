Эрдоган: TANAP превратил Турцию в энергетических хаб

БАКУ /Trend/ - Трансанатолийский газопровод (TANAP), который является воплощением сотрудничества Турции и Азербайджана превратил Турцияю в энергетический хаб, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя итоги прошлого года.

Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Он отметил что, несмотря на экономическую нестабильность TANAP реализован ранее запланированного. «TANAP - один из важнейших энергетических проектов в регионе» - сказал Эодоган.

Отметим, что церемония открытия достижения TANAP Европы состоялась 30 ноября 2019 года в Ипсале (провинция Эдирне, Турция).

В этом районе у греческой границы TANAP соединяется с Трансадриатическим трубопроводом (TAP) посредством которого природный газ из Азербайджана будет поступать в европейские страны.

Напомним, что пуск первой очереди (Фаза-0) газопровода TANAP состоялся 12 июня 2018 года в турецкой провинции Эскишехир, и с конца июня 2018 года по нему начались коммерческие поставки газа в Турцию.

Объем транспортировки газа в Турцию по TANAP с начала коммерческих поставок и до конца октября 2019 года достиг 3,08 миллиарда кубометров.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, являющегося основным сегментом "Южного газового коридора", составляет 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. По завершении строительства TAP, газ начнет поступать в Европу, приблизительно в начале 2020 года.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО "Южный газовый коридор" - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.